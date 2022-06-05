ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вооруженные силы зачистили до половины города. И половину города действительно контролируют наши защитники. Даже кадыровцы уже записывают обращение, что это все временно, и они вернут контроль в ближайшее время", - сказал он.

Перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что россияне имеют задачу захватить город и отрезок дороги до 10 июня и следующие пять дней они будут обстреливать его из всего имеющегося вооружения.

"Из перехватов мы понимаем, что командующий российской армией получил два задания. Первое - это до 10 июня захватить город Северодонецк. Второе - до 10 июня полностью контролировать трассу Лисичанск - Бахмут. Так что ожидаем в ближайшее время, что все резервы, которые у них есть в доступе, всю технику, весь личный состав, который у них есть, они бросят именно на выполнение этих двух задач", - рассказал Гайдай.

По его словам, в городе осталось около 15 тысяч человек. Эвакуация из Северодонецка невозможна.

Ранее Сергей Гайдай сообщил , что в бомбоубежищах "Азота" находится примерно 500 человек, среди них 36 детей. Они отказываются эвакуироваться.

В течение 5 июня из Лисичанска благодаря военным, волонтерам, полиции и спасателям эвакуировали 98 человек.

Согласно данным Генштаба, россияне продолжают наступать на Славянск, возобновили наступательные действия на Лиманском направлении и обстреливали позиции украинских защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.

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