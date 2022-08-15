ВСУ за время войны разгромили 20% всех соединений российской армии, - эксперт Defense Express Киричевский
Вооруженные силы Украины могут записать в актив разгром соединения, которого боялось НАТО
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"К нашему счастью, в сведениях о боях не фигурирует элитная 1-я танковая армия, которая была нацелена на то, чтобы взять Киев за три дня и угрожать странам НАТО. Получается, что ВСУ могут записать в актив разгром соединения, которого боялось НАТО. Что касается разгрома других соединений – россияне проводили фокус: когда в первые недели боев та или другая бригада получала катастрофические потери в технике и живой силе, они их отводили и насыщали маргиналами из разных регионов России", – отметил он.
Эксперт добавил, что с формальной точки зрения они сохраняли бригаду, но боеспособность не та.
"Как яркий пример - 200-я мотострелковая бригада, которая стояла возле Финляндии, затем пыталась взять Харьков и получила разгром. Теперь батальонно-тактические группы из состава бригады, формально существующие на бумаге, пытаются завоевать какие-то боевые успехи на Востоке Украины", - сказал он. Киричевский.
Он подчеркнул, что их качество и успеваемость упали, то результата боевого от такого соединения нет.
"Также по другим частям можно пройтись и проанализировать, что они были не те, которые в начале войны. Есть предварительные подсчеты, что из той группировки войск, которая зашла в Украину 24 февраля, в живых осталось примерно 20 тыс. российских военных. Это предыдущая цифра, требующая уточнения. Это все служит подтверждением тех слов, что ВСУ разгромили 20% всех соединений армии РФ", - подытожил эксперт.
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