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ВСУ за сутки войны ликвидировали 890 россиян, 8 танков и 16 БПЛА, - Генштаб

10 июня, 2023 суббота
08:14
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано 214 660 российских военных, 3909 танков и 3 263 БПЛА оперативно-тактического уровня

Об этом сообщили 10 июня в facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 214660 (+890) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3909 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7607 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 3717 (+15) ед,
  • РСЗО – 600 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 362 (+3) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16),
  • крылатые ракеты ‒ 1176 (+5),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6428 (+18) ед,
  • специальная техника – 507 (+5).

Данные уточняются.

оружие
военные силы Украины
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потери окуппантов
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