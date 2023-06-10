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ВСУ за сутки войны ликвидировали 890 россиян, 8 танков и 16 БПЛА, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано 214 660 российских военных, 3909 танков и 3 263 БПЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщили 10 июня в facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 214660 (+890) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3909 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7607 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 3717 (+15) ед,
- РСЗО – 600 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 362 (+3) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16),
- крылатые ракеты ‒ 1176 (+5),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6428 (+18) ед,
- специальная техника – 507 (+5).
Данные уточняются.
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