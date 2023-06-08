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ВСУ за сутки войны ликвидировали 730 россиян и уничтожили 18 танков и 15 БПЛА, - Генштаб

8 июня, 2023 четверг
08:27
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украине было ликвидировано 212 760 военных, 3668 артсистем и 3891 танк противника

Об этом говорится в строительстве Генштаба за 8 июня.

втрати росії станом на 08.06.2023 Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3891 (+18),
  • боевых бронированных машин ‒ 7576 (+16),
  • артиллерийских систем – 3668 (+28),
  • РСЗО – 595 (+1),
  • средств ПВО ‒ 355 (+3),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 299 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 1171 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35),
  • специальной техники – 500 (+8).

В частности, как сообщает воздушное командование "Юг", украинские защитники на юге Украины уничтожили 1 БПЛА "Орлан-10" и 1 ударный БПЛА "Ланцет".

Данные уточняются.

  • Напомним, что за минувшие сутки, 7 мая, ВСУ ликвидировали 880 солдат, уничтожили самолет, 37 артсистем и 13 танков.
Украина
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
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