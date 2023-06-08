Об этом говорится в строительстве Генштаба за 8 июня.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано,

танков ‒ 3891 (+18),

боевых бронированных машин ‒ 7576 (+16),

артиллерийских систем – 3668 (+28),

РСЗО – 595 (+1),

средств ПВО ‒ 355 (+3),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15),

крылатых ракет ‒ 1171 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35),

специальной техники – 500 (+8).

В частности, как сообщает воздушное командование "Юг", украинские защитники на юге Украины уничтожили 1 БПЛА "Орлан-10" и 1 ударный БПЛА "Ланцет".

Данные уточняются.