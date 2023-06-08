ВСУ за сутки войны ликвидировали 730 россиян и уничтожили 18 танков и 15 БПЛА, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украине было ликвидировано 212 760 военных, 3668 артсистем и 3891 танк противника
Об этом говорится в строительстве Генштаба за 8 июня.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3891 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 7576 (+16),
- артиллерийских систем – 3668 (+28),
- РСЗО – 595 (+1),
- средств ПВО ‒ 355 (+3),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15),
- крылатых ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35),
- специальной техники – 500 (+8).
В частности, как сообщает воздушное командование "Юг", украинские защитники на юге Украины уничтожили 1 БПЛА "Орлан-10" и 1 ударный БПЛА "Ланцет".
Данные уточняются.
- Напомним, что за минувшие сутки, 7 мая, ВСУ ликвидировали 880 солдат, уничтожили самолет, 37 артсистем и 13 танков.
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