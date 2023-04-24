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ВСУ за сутки уничтожили 660 российских военных, 11 дронов и 8 танков
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине по меньшей мере 187 тысяч военных, 3683 танка, 2413 беспилотников и 7139 бронемашин
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 24 апреля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 187 080 (+660) человек
- танков – 3683 (+8)
- боевых бронированных машин – 7139 (+8)
- артиллерийских систем – 2849 (+12)
- РСЗО – 539 (+0) ед.
- средств ПВО – 289 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей / катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5753 (+23)
- специальной техники – 339 (+0)
Окончательные данные уточняются.
- 23 апреля ВСУ ликвидировали 690 кафиров, 3 танка, 4 БПЛА и вертолет.
- Авиация Сил обороны в сутки, 23 апреля, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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