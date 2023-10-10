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ВСУ за сутки уничтожили российский Су-25 и 7 разведывательных дронов, - Генштаб

10 октября, 2023 вторник
21:01
Война с Россией

В течение суток, 10 октября, ВСУ уничтожили российский Су-25 и 7 разведывательных БПЛА, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам скопления врага и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Россияне в течение дня нанесли 62 авиационных и 2 ракетных удара

Также РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по домам в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Кроме этого, сегодня ночью оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских "шахедов".

Враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных участках фронта за сутки произошло 75 боесоприкосновений

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басово, Гатище, Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Искрисковщина, Степное, Миропольское, Покровка Сумской области; Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое Харьковской области.
  • На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак у Ивановки Харьковской области. Авиационные удары претерпели Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в частности Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник активно применял авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). Также авиационные удары претерпели Новолюбовка Луганской области и Спорное Донецкой области. Кроме этого, Силы обороны отразили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов окупантов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Здесь захватчики также нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Опытное, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Новомихайловки. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.
  • На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и областной центр Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Во вторник, 10 октября, россияне обстреляли село Угроеды на Сумщине, в результате чего был ранен 13-летний ребенок, который впоследствии скончался в карете скорой помощи. Также повреждения получило учебное заведение.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Харковщина
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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