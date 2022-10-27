Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Украинская авиация 26 октября нанесла пять ударов по оккупантам и поразила район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, трех их опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса. ПВО за сутки сбила российские вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных дронов.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления оккупантов, восемь районов сосредоточения их живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и шесть других важных российских военных объектов.

В Херсонской области 25 октября ВСУ ударили по сосредоточению техники, а также по складам боеприпасов РФ, а в Голубовке в Луганской области госпитализировано около 100 раненых россиян.

А на оккупированную часть Запорожья прибывают недавно мобилизованные россияне, среди которых дезертиры. А в РФ ЧВК вербуют зеков на войну против Украины.

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