Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Всего с начала полномасштабного вторжения решители потеряли 71,2 тыс. военных.

Кроме того, за сутки защитники Украины уничтожили 13 танков, 52 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня.

Также украинские воины сбили самолет, уже 274-й с начала полномасштабного вторжения. Беспилотников от 24 февраля было уничтожено 1412, из них 6 – за последние сутки.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил , что из Грозного в Херсонскую область прибыли около сотни "кадыровцев".

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