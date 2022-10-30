ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов, – Генштаб
Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли 950 человек личного состава, наибольшие потери захватчики понесли на Донецком и Лиманском направлениях
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.Всего с начала полномасштабного вторжения решители потеряли 71,2 тыс. военных.
Кроме того, за сутки защитники Украины уничтожили 13 танков, 52 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня.
Также украинские воины сбили самолет, уже 274-й с начала полномасштабного вторжения. Беспилотников от 24 февраля было уничтожено 1412, из них 6 – за последние сутки.
- Напомним, Генштаб ВСУ сообщил , что из Грозного в Херсонскую область прибыли около сотни "кадыровцев".
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