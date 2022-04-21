ВСУ за сутки уничтожили четыре воздушных цели

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов", – говорится в сообщении.



Известно, что 20 апреля украинским защитникам удалось уничтожить 3 беспилотника типа "Орлан-10" и одну крылатую ракету.

Напомним, что в Минобороны США недавно намекали на возможное увеличение воздушного флота ВСУ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что сообщения о поступлении в Украину боевой авиации противоречивы, однако самолетный парк Вооруженных сил несколько увеличился.

В Пентагоне уточнили, что Украина получила не боевые самолеты, а детали запчастей по ремонту самолетов.