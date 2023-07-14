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ВСУ за сутки уничтожили четыре станции РЭБ и два комплекса видеонаблюдения РФ на юге, - Гуменюк

14 июля, 2023 пятница
15:27
Война с Россией

На юге Украины 13 июля Силы обороны ударили по шести пунктам сосредоточения врага, уничтожив станции РЭБ и комплексы видеонаблюдения

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

По ее словам, ежесуточно украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация уничтожают россиян.

"Прошедшие сутки было два вылета авиации, отработали по шести пунктам сосредоточения врага. Результаты мы доразведываем. Работа усложнена, потому что работает очень много станций РЭБ. Таких станций за минувшие сутки уничтожили четыре. Кроме того, два комплекса видеонаблюдения "Муром-М", с помощью которых враг пытается собрать максимум информации о том, что будут применять Силы обороны на этом направлении", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она добавила, что россиян смущает, что Силы обороны не продвигаются по определенным направлениям, но на самом деле это не так. В каждом выстреле в сторону врага – очень много работы. Украинские военные продолжают уничтожать вражеские дроны и автобронетанковую технику.

"Это свидетельствует о том, что РФ продолжает собирать информацию и, очевидно, готовится к следующим ракетно-дронным ударам", - отметила Гуменюк.

  • 13 июля Силы обороны ликвидировали 550 россиян, 31 дрон и 9 бронемашин врага.
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