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ВСУ за сутки уничтожили 950 российских военных, танк и 10 дронов
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 225,8 тыс. окупантов, 4031 танк, 3482 беспилотника и 7820 бронемашин
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 26 июня 2023 года РФ потеряла:
- личного состава – около 225 580 (+950) оккупантов
- танков ‒ 4031 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 7820 (+14)
- артиллерийских систем – 4055 (+21)
- РСЗО – 624 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 385 (+0)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 308 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1259 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6751(+16)
- специальной техники – 557 (+5).
Окончательные данные уточняются.
- Во время наступления ВСУ разгромили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.
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