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ВСУ за сутки уничтожили 950 российских военных, танк и 10 дронов

26 июня, 2023 понедельник
08:04
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 225,8 тыс. окупантов, 4031 танк, 3482 беспилотника и 7820 бронемашин

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 26 июня 2023 года РФ потеряла:

  • личного состава – около 225 580 (+950) оккупантов
  • танков ‒ 4031 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 7820 (+14)
  • артиллерийских систем – 4055 (+21) 
  • РСЗО – 624 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 385 (+0)
  • самолетов – 314 (+0) 
  • вертолетов – 308 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1259 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6751(+16)
  • специальной техники – 557 (+5).

Окончательные данные уточняются.

  • Во время наступления ВСУ разгромили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
наступление ВСУ
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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