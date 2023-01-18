Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 117770 (+820 в сутки лиц ликвидировано

танков ‒ 3130 (+9) единиц

боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10)

артиллерийских систем – 2108 (+4)

РСЗО – 442 (+1)

средства ПВО ‒ 220 (+0)

самолетов – 287 (+1)

вертолетов – 276 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4)

крылатые ракеты ‒ 749 (+0)

корабли /катера ‒ 17 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12)

специальная техника ‒ 190 (+0)

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