ВСУ за сутки уничтожили 820 российских военных, самолет и 9 танков, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 117 770 человек погибшими, 3130 танков, 287 самолетов и 276 вертолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года ориентировочно составили:
личного состава – около 117770 (+820 в сутки лиц ликвидировано
танков ‒ 3130 (+9) единиц
боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10)
артиллерийских систем – 2108 (+4)
РСЗО – 442 (+1)
средства ПВО ‒ 220 (+0)
самолетов – 287 (+1)
вертолетов – 276 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4)
крылатые ракеты ‒ 749 (+0)
корабли /катера ‒ 17 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12)
специальная техника ‒ 190 (+0)
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