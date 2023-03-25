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ВСУ за сутки уничтожили 720 российских военных и 11 бронемашин

25 мартa, 2023 суббота
09:22
война с Россией

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 25 марта 2023 ликвидировали около 169 тыс. 890 российских захватчиков, при этом за минувшие сутки - 720 человек

Об этом в Facebook 25 марта сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 169890 (+720) человек ликвидировано;
  • танки ‒ 3580 (+6) ед;
  • боевые бронированные машины ‒ 6932 (+11) ед;
  • артиллерийские системы – 2623 (+7) ед;
  • РСЗО – 520 (+9) ед;
  • средства ПВО – 276 (+0) ед;
  • самолеты – 305 (+0) ед;
  • вертолеты – 291 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5483 (+19) ед;
  • специальная техника – 279 (+2).

  • 24 марта Генштаб сообщил , что ВСУ продолжают уничтожать врага на украинской земле. С 17 по 21 марта возросло число смертей среди раненых захватчиков из-за большего количества ранений и некачественного медицинского обеспечения.
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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