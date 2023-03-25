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ВСУ за сутки уничтожили 720 российских военных и 11 бронемашин
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 25 марта 2023 ликвидировали около 169 тыс. 890 российских захватчиков, при этом за минувшие сутки - 720 человек
Об этом в Facebook 25 марта сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составляют:
- личный состав – около 169890 (+720) человек ликвидировано;
- танки ‒ 3580 (+6) ед;
- боевые бронированные машины ‒ 6932 (+11) ед;
- артиллерийские системы – 2623 (+7) ед;
- РСЗО – 520 (+9) ед;
- средства ПВО – 276 (+0) ед;
- самолеты – 305 (+0) ед;
- вертолеты – 291 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6);
- крылатые ракеты – 911 (+0);
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 5483 (+19) ед;
- специальная техника – 279 (+2).
- 24 марта Генштаб сообщил , что ВСУ продолжают уничтожать врага на украинской земле. С 17 по 21 марта возросло число смертей среди раненых захватчиков из-за большего количества ранений и некачественного медицинского обеспечения.
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