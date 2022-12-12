Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 декабря ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 94 760 (+620 за сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2966 (+24)

боевых бронированных машин ‒ 5928(+8)

артиллерийских систем – 1929 (+1)

РСЗО – 397 (+0)

средств ПВО ‒ 211 (+0)

самолетов – 281 (+0)

вертолетов – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4)

крылатых ракет ‒ 592

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4)

специальной техники ‒ 169 (+2)

Генштаб сообщил, что в течение 11 декабря авиация Украины 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, еще 18 районов поразили ракетные и артиллерийские войска.

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