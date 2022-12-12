ВСУ за сутки уничтожили 620 российских оккупантов и 24 вражеских танка, - Генштаб
За время полномасштабной войны россияне потеряли в Украине 94 760 военных погибшими, 2966 танков, 281 самолет и 264 вертолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 декабря ориентировочно составили:
личного состава / personnel ‒ около/ about 94 760 (+620 за сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2966 (+24)
боевых бронированных машин ‒ 5928(+8)
артиллерийских систем – 1929 (+1)
РСЗО – 397 (+0)
средств ПВО ‒ 211 (+0)
самолетов – 281 (+0)
вертолетов – 264 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4)
крылатых ракет ‒ 592
кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4)
специальной техники ‒ 169 (+2)
- Генштаб сообщил, что в течение 11 декабря авиация Украины 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, еще 18 районов поразили ракетные и артиллерийские войска.
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