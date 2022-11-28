ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов и 3 танка противника

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

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