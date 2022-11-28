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ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов и 3 танка противника
В течение суток оккупанты потеряли в Украине 590 военных, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 87 900 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2908 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
- Генштаб сообщил, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян.
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