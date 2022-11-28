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ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов и 3 танка противника

28 ноября, 2022 понедельник
09:39
война с Россией

В течение суток оккупанты потеряли в Украине 590 военных, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 87 900 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2908 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).
  • Генштаб сообщил, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян.

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Новости
военные силы Украины
потери окуппантов
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