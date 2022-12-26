Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 декабря ориентировочно составили:

личного состава – около 102 600 (+550 за сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 3 016 (+5) единиц

боевых бронированных машин ‒ 6 017 (+7) ед

артиллерийских систем – 1 996 (+5)

РСЗО – 418 (+0)

средств ПВО ‒ 212 (+0)

самолетов – 283 (+0)

вертолетов – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+1)

крылатые ракеты ‒ 653 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 4 647 (+12) ед,

специальная техника ‒ 178 (+0)

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

26 декабря Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.

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