ВСУ за сутки уничтожили 550 российских военных и 5 танков, - Генштаб
С начала полномасштабной войны против Украины потери РФ достигли 102 600 человек погибшими
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 декабря ориентировочно составили:
личного состава – около 102 600 (+550 за сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 3 016 (+5) единиц
боевых бронированных машин ‒ 6 017 (+7) ед
артиллерийских систем – 1 996 (+5)
РСЗО – 418 (+0)
средств ПВО ‒ 212 (+0)
самолетов – 283 (+0)
вертолетов – 267 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+1)
крылатые ракеты ‒ 653 (+0)
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн - 4 647 (+12) ед,
специальная техника ‒ 178 (+0)
Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
- 26 декабря Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.75
Покупка 39.75Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 41.35Продажа 42.47
- Актуальное
- Важное