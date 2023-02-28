ВСУ за сутки уничтожили 550 российских военных и 3 танка, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 149 240 погибшими и 3388 танков
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023-го ориентировочно составили:
личного состава – около 149240 (+550 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 3388 (+3) единицы
боевых бронированных машин – 6630 (+9)
артиллерийских систем – 2383 (+3) ед
РСЗО – 478 (+3)
средства ПВО ‒ 247 (+0)
самолетов – 300 (+0)
вертолетов – 288 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),
крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
корабли /катера ‒ 18 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4)
специальная техника ‒ 230
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