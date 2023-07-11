ВСУ за сутки уничтожили 540 россиян, вертолет и 7 дронов
На войне в Украине с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 235 тыс. оккупантов, 4089 танков, 3693 беспилотников, 310 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 11 июля 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 235 020 (+540) человек,
- танков ‒ 4089 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7983 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 4385 (+14) ед,
- РСЗО – 672 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 414 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29) ед,
- специальной техники – 640 (+8).
Военные уточняют окончательные утраты противника.
В ранке Генштаб сообщал, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
- В ночь на 11 июля после объявления воздушной тревоги в Одесской и Киевской областях, также в самой столице, раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.
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