Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 11 июля 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 235 020 (+540) человек,

танков ‒ 4089 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7983 (+17) ед,

артиллерийских систем – 4385 (+14) ед,

РСЗО – 672 (+4) ед,

средств ПВО ‒ 414 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),

крылатых ракет ‒ 1271 (+0),

кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29) ед,

специальной техники – 640 (+8).

Военные уточняют окончательные утраты противника.

В ранке Генштаб сообщал, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.