Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины вfacebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 65 850 (+530 в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2548 (+11) единиц

боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14)

артиллерийских систем – 1622 (+23)

РСЗО – 372 (+6)

средства ПВО ‒ 188 (+1)

самолетов – 268 (+0)

вертолетов – 242 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35)

крылатые ракеты ‒ 318 (+2)

корабли /катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16)

специальная техника ‒ 144 (+0)

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