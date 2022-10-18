ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов и 11 вражеских танков, - Генштаб
За сутки украинские военные ликвидировали 530 оккупантов, а с 24 февраля по 18 октября 2022 года потери врага составили 65 850 убитыми
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины вfacebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 октября ориентировочно составили:
личного состава – около 65 850 (+530 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2548 (+11) единиц
боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14)
артиллерийских систем – 1622 (+23)
РСЗО – 372 (+6)
средства ПВО ‒ 188 (+1)
самолетов – 268 (+0)
вертолетов – 242 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35)
крылатые ракеты ‒ 318 (+2)
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16)
специальная техника ‒ 144 (+0)
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