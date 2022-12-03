Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 декабря ориентировочно составили:

личного состава - около 90600 (+510 сут) лиц ликвидировано

танков ‒ 2917 (+1) единица

боевых бронированных машин ‒ 5886 (+3)

артиллерийских систем – 1906 (+1)

РСЗО – 395 (+0)

средства ПВО ‒ 210 (+0)

самолетов – 280 (+0)

вертолетов - 263 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8)

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8)

специальная техника – 163 (+0).

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