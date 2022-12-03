ВСУ за сутки уничтожили 510 российских оккупантов, 1 вертолет и 8 БПЛА, - Генштаб
За время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 90 600 человек погибшими, 2917 танков, 280 самолетов и 263 вертолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 декабря ориентировочно составили:
личного состава - около 90600 (+510 сут) лиц ликвидировано
танков ‒ 2917 (+1) единица
боевых бронированных машин ‒ 5886 (+3)
артиллерийских систем – 1906 (+1)
РСЗО – 395 (+0)
средства ПВО ‒ 210 (+0)
самолетов – 280 (+0)
вертолетов - 263 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8)
крылатые ракеты ‒ 531 (+0)
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8)
специальная техника – 163 (+0).
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