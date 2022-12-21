Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 декабря ориентировочно составили:

личного состава – около 99 740 (+510 за сутки) ликвидировано

танков ‒ 3002 (+7) ед.

боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5)

артиллерийских систем – 1972 (+12)

РСЗО – 412 (+2)

средств ПВО ‒ 212 (+0)

самолетов – 282 (+1)

вертолетов – 267 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8)

крылатых ракет ‒ 653 (+0)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9)

специальной техники ‒ 178 (+1)

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