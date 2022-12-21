ВСУ за сутки уничтожили 510 оккупантов, 7 вражеских танков, самолет и вертолет, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 3002 танка, 282 самолета, 267 вертолетов и 99 740 погибшими
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 декабря ориентировочно составили:
личного состава – около 99 740 (+510 за сутки) ликвидировано
танков ‒ 3002 (+7) ед.
боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5)
артиллерийских систем – 1972 (+12)
РСЗО – 412 (+2)
средств ПВО ‒ 212 (+0)
самолетов – 282 (+1)
вертолетов – 267 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8)
крылатых ракет ‒ 653 (+0)
кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9)
специальной техники ‒ 178 (+1)
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