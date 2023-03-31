ВСУ за сутки уничтожили 460 российских окупантов, 9 дронов и 5 танков, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 173,3 тыс. рашистов, 6977 бронемашин, 3615 танков и 2248 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ потеряла:
- личного состава – около 173 360 (+460) человек
- танков – 3615 (+5)
- боевых бронированных машин – 6977 (+3)
- артиллерийских систем – 2675 (+4)
- РСЗО – 526 (+0) ед.
- средств ПВО – 278 (+0)
- самолетов – 306 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей /катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5521 (+3)
- специальной техники – 294 (+3)
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.
- Ночью на 31 марта войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов "Шахед". 9 БПЛА сбили украинские воины.
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