Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ потеряла:

личного состава – около 173 360 (+460) человек

танков – 3615 (+5)

боевых бронированных машин – 6977 (+3)

артиллерийских систем – 2675 (+4)

РСЗО – 526 (+0) ед.

средств ПВО – 278 (+0)

самолетов – 306 (+0)

вертолетов – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей /катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 5521 (+3)

специальной техники – 294 (+3)

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.