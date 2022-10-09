ВСУ за сутки уничтожили 440 оккупантов, 14 танков и вражеский вертолет, - Генштаб
За прошедшие сутки, 8 октября, украинские военные ликвидировали 440 оккупантов, уничтожили 14 российских танков и сбили вертолет
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 09 октября ориентировочно составили:
личного состава – около 62 500 (+440 за сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2 486 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5 133 (+22) ед,
артиллерийских систем – 1 477 (+18) ед,
РСЗО – 348 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 180 (+0) ед,
самолетов – 266 (+0) ед,
вертолетов – 235 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 086 (+7),
крылатых ракет ‒ 247 (+1),
кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3 890 (+15) ед,
специальной техники – 136 (+0).
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