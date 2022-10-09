Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 09 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 62 500 (+440 за сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2 486 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 133 (+22) ед,

артиллерийских систем – 1 477 (+18) ед,

РСЗО – 348 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 180 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 235 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 086 (+7),

крылатых ракет ‒ 247 (+1),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 890 (+15) ед,

специальной техники – 136 (+0).

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