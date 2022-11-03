ВСУ за сутки уничтожили 4 вражеских ПВО и 2 склада боеприпасов оккупантов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинская авиация нанесла по врагу 12 ударов, поразив 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств ПВО.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 района скопления вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов", - добавляют в Генштабе.

В Мелитополе утром 3 ноября взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников.

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