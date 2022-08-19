ВСУ за сутки уничтожили 4 пусковые установки и 1 радиолокационную станцию до С-300 россиян

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском районе Николаевщины и Бериславском Херсонщине.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили в сутки более 200 огневых задач на южном фронте. Разрушают враждебные планы починить и продолжать использовать Каховский мост.

За день, 18 августа, были убиты 73 рашиста, уничтожены 3 танка, 4 пусковые установки и 1 радиолокационная станция к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, еще 1 склад боеприпасов. Окончательные потери – разведываются.

18 августа украинские силы провели наступательные действия с целью деоккупации новых населенных пунктов на Юге.

Российская авиация 7 раз атаковала украинские позиции и населённые пункты на Юге Украины.

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