ВСУ за сутки уничтожили 36 оккупантов, 4 российских вертолета и 5 складов с боеприпасами на Юге
На Юге Украины 12 октября ВСУ уничтожили 36 захватчиков, 4 российских вертолета, 5 складов с боеприпасами и три артсистемы большого калибра
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .
Украинская авиация за сутки 14 раз ударила по развертываниям российской ПВО и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы оккупантов. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.
РФ потеряла 36 военных, танк, два топливозаправщика, две единицы автобронетехники, три артсистемы большого калибра, четыре вертолета и пять складов с боеприпасами. Основные потери врага доразведываются.
- Утром 12 октября на Юге Противовоздушная оборона за 18 минут сбила по меньшей мере четыре ударных вертолета российской армии.
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