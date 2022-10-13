Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .

Украинская авиация за сутки 14 раз ударила по развертываниям российской ПВО и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы оккупантов. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

РФ потеряла 36 военных, танк, два топливозаправщика, две единицы автобронетехники, три артсистемы большого калибра, четыре вертолета и пять складов с боеприпасами. Основные потери врага доразведываются.

Утром 12 октября на Юге Противовоздушная оборона за 18 минут сбила по меньшей мере четыре ударных вертолета российской армии.

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