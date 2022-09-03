Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 сентября ориентировочно составили:

Личного состава – около 49 050 (+350 оккупантов за сутки)

Танков – 2034 (+25)

Боевых бронированных машин – 4403 (+37)

Артиллерийских систем – 1134 (+8)

Реактивных систем залпового огня – 293 (+4)

Средств противовоздушной обороны – 153 (+0)

Самолетов – 235 (+1)

Вертолетов – 205 (+0)

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 864 (+11)

Крылатых ракет – 203 (+5)

Кораблей/катеров – 15 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21)

Специальной техники – 105 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются

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