ВСУ за сутки уничтожили 350 оккупантов, 25 танков и 1 вражеский самолет, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 49 050 убитыми, 2034 танка, 235 самолетов и 205 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 сентября ориентировочно составили:
Личного состава – около 49 050 (+350 оккупантов за сутки)
Танков – 2034 (+25)
Боевых бронированных машин – 4403 (+37)
Артиллерийских систем – 1134 (+8)
Реактивных систем залпового огня – 293 (+4)
Средств противовоздушной обороны – 153 (+0)
Самолетов – 235 (+1)
Вертолетов – 205 (+0)
Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 864 (+11)
Крылатых ракет – 203 (+5)
Кораблей/катеров – 15 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21)
Специальной техники – 105 (+0)
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются
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