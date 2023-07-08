ВСУ за сутки уничтожили 3 российских средства ПВО, 5 БпЛА, склад боеприпасов и 11 артиллерийских средств, - Генштаб
Силы обороны Украины в сутки нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, поразили 11 артиллерийских средств, склад боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 8 июля.
"Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в отчете.
Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.
Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар, применив С-300 и "шахеды"
Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, игнорирует законы и обычаи войны и использует тактику террора.
Отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские ударные БПЛА "Shahed". В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожены 5 ударных БпЛА.
Часть ударных БпЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Также враг нанес 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана 8 гражданских людей погибли и 13 получили ранения.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация на основных направлениях фронта
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волковки Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гатище, Волчанск, Варваровка Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиаудар возле Новогоровки Луганской области. Пытались наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Невского Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении РФ нанесла авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершал бесполезные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.
На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка и Екатериновка.
На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Там же нанесли авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области, город Херсон и Ивановка и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за сутки 7 июля нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.
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