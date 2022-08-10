ВСУ за сутки уничтожили 2 склада и 1 базу оккупантов

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Пока не отмечается, в каких населенных пунктах были уничтожены российские объекты. Известно лишь, что были демилитаризованы 2 склада с боекомплектами и 1 база.

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