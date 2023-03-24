ВСУ за сутки уничтожили 1020 российских военных, 23 бронемашины и 2 крылатые ракеты
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 24 марта 2023 года ликвидировали около 169 тысяч 170 российских захватчиков, при этом за минувшие сутки – 1020 человек
Об этом в facebook сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 169 170 (+1020) человек ликвидировано
- вражеских танков - 3574 единицы (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 6921 (+23)
- артиллерийских систем – 2616 (+8)
- РСЗО – 511 (+0)
- средств ПВО ‒ 276 (+3)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2208 (+5)
- крылатых ракет‒ 911 (+2)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерны – 5464 (+12)
- специальной техники‒ 277 (+4)
Данные уточняются.
- 24 марта Генштаб сообщил , что ВСУ продолжают уничтожать врага на украинской земле. С 17 по 21 марта возросло число смертей среди раненых захватчиков из-за большего количества ранений и некачественного медицинского обеспечения.
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