ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом - на расстояние от 200 до 400 метров
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Череватый отметил, что враг продолжает попытки захватить город, в частности его юго-западную часть, которую удерживают наши Силы обороны.
"В то же время на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться", - говорит спикер.
- Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что ЧВК Вагнера исчерпали свой наступательный потенциал в Бахмуте.
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