ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом, - Череватый

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Череватый отметил, что враг продолжает попытки захватить город, в частности его юго-западную часть, которую удерживают наши Силы обороны.

"В то же время на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться", - говорит спикер.