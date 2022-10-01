ВСУ за сутки сбили российский вертолет и три дрона оккупантов, - Генштаб ВСУ
Украинские военные 30 сентября поразили 11 пунктов управления РФ, российские склады с боеприпасами, сбили вертолет и три вражеских дрона
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
В течение суток Силы обороны Украины отразили вражеские атаки недалеко от Нью-Йорка, Зайцева и Соледара. Украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу и поразила российский опорный пункт, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, четыре зенитных ракетных комплекса противника. Также ПВО ВСУ сколотила три дрона оккупантов и вертолет Ка-52.
Ракетные войска и артиллерия ударили по 11 российским пунктам управления разного уровня и в восьми районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, украинские защитники поразили еще 14 военных объектов врага: склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, радиоэлектронные станции и разведки.
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