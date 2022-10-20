Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

В последние несколько дней в Запорожской области украинские защитники ранили до 150 захватчиков и уничтожили около 15 единиц их вооружения и военной техники.

Авиация ВСУ поразила шесть районов сосредоточения оружия и техники, четыре позиции зенитных ракетных комплексов противника. ПВО сбила шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и 16 беспилотников, в том числе 14 Shahed-136 иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия поразили три российских пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию РЭБ и шесть других важных объектов, в том числе городов и понтонную переправу оккупантов.

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