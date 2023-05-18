Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - сказал Череватый.

Он отметил, что Бахмут до сих пор является эпицентром боевых действий. В сутки на Бахмутском направлении оккупанты 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 - авиацией.

"В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения, четыре попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БПЛА "Орлан" и восемь полевых складов с боеприпасами", - сказал спикер.