ВСУ за сутки продвинулись на 1700 метров на флангах Бахмута, - Череватый
Украинские Силы обороны за сутки 17 мая преодолели почти 2 километра расстояния на Бахмутском направлении
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - сказал Череватый.
Он отметил, что Бахмут до сих пор является эпицентром боевых действий. В сутки на Бахмутском направлении оккупанты 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 - авиацией.
"В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения, четыре попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БПЛА "Орлан" и восемь полевых складов с боеприпасами", - сказал спикер.
- В Институте изучения войны отметили, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак защитников.
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