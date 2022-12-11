ВСУ за сутки поразили 7 пунктов управления и 15 районов сосредоточения личного состава
За сутки, 11 декабря, Вооруженными Силами было поражено 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 пунктов управления
Об этом сообщает Генштаб .
Отмечается, что украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.
- В течение суток, 11 декабря, оккупанты нанесли 5 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из РСЗО.
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