ВСУ за сутки поразили 7 пунктов управления и 15 районов сосредоточения личного состава

Об этом сообщает Генштаб .

Отмечается, что украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

В течение суток, 11 декабря, оккупанты нанесли 5 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из РСЗО.

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