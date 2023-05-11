ВСУ за сутки поразили 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях и уничтожили их ПВО, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Российская Федерация продолжает использовать территорию и материально-техническую базу республики Беларусь для проведения подготовки и боевого согласования подразделений вооруженных сил Российской Федерации, сформированных по мобилизации, для дальнейшего их привлечения к ведению боевых действий на территории нашей страны.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрискивщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Бочков, Тыхе, и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирне. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестово и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Торецкое, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Гостре, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками уничтожены 7 вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника", - говорится в сообщении.