ВСУ за сутки поразили 15 пунктов сосредоточения личного состава и техники противника
В течение суток 14 декабря авиация и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 15 пунктов сосредоточения личного состава и техники врага и нанесли 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке .
Отмечается, что украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.
Кроме того, было подтверждено огневое поражение 12 декабря района сосредоточения захватчиков возле Вербово на Запорожье. Было уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери личного состава уточняются.
- В течение суток 14 декабря оккупанты нанесли 23 авиа- и 7 ракетных ударов по Курахово и Константиновке Донецкой области, а также 10 раз обстреляли Херсон из РСЗО.
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