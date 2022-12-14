ВСУ за сутки поразили 15 пунктов сосредоточения личного состава и техники противника

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке .

Отмечается, что украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.

Кроме того, было подтверждено огневое поражение 12 декабря района сосредоточения захватчиков возле Вербово на Запорожье. Было уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери личного состава уточняются.

В течение суток 14 декабря оккупанты нанесли 23 авиа- и 7 ракетных ударов по Курахово и Константиновке Донецкой области, а также 10 раз обстреляли Херсон из РСЗО.

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