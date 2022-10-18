Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке на facebook.

В сообщении говорится, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.

18 октября подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбил российский штурмовик Су-25.

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