ВСУ за сутки поразили 15 мест скопления врага, ПВО, артиллерию, склады боеприпасов и 5 крылатых ракет
В течение 18 октября ВСУ поразили 15 мест скопления врага, ПВО, артиллерию, склады боеприпасов и 5 крылатых ракет
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке на facebook.
В сообщении говорится, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.
Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.
- 18 октября подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбил российский штурмовик Су-25.
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