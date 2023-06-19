Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Кроме того, были поражены 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В Розовке на Запорожье россияне превратили школу в военный госпиталь

В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Вместе с тем данный военный госпиталь используется как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника.

В Генштабе рассказали, что тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобилями. В свою очередь раненых офицеров транспортируют воздушным путем прямо в РФ.

За день россияне нанесли 32 авиаудара и совершили около 40 обстрелов из РСЗО по территории Украины

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силами ПВО все 8 воздушных целей были уничтожены.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Козачок, Уды, Червона Зоря, Козача Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Зыбино, Охримовка, Варваривка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Козачок, Уды, Червона Зоря, Козача Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Зыбино, Охримовка, Варваривка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисливка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворична, Западное, Кисливка, Берестово Харьковской области.

враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисливка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворична, Западное, Кисливка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирне Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмахивка, Невское, Белогоривка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Роздоливка Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирне Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмахивка, Невское, Белогоривка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Роздоливка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Пивничное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюкивка, Орехово-Василивка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озарянивка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Пивничне Донецкой области.

противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Пивничное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюкивка, Орехово-Василивка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озарянивка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Пивничне Донецкой области. На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

наши защитники отразили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Червоне, Гуляйполе, Зализнычное, Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Степовое, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Козацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области.

В ночь на понедельник, 19 июня, российское войско атаковало Одессу. По вражеским целям работала ПВО.