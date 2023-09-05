ВСУ за сутки поразили 12 артсредств и склад боеприпасов противника, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За день противник совершил 39 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Также в течение суток враг нанес 32 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных направлениях фронта за день произошло 20 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Удов, Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи, Бучки Черниговской области, Зноб-Новгородское, Ромашково, Бугор, Ворожба, Веселовка, Поповка Сумской области и Уды, Стрилеча, Огирцево, Вовчанск области.

противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Удов, Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи, Бучки Черниговской области, Зноб-Новгородское, Ромашково, Бугор, Ворожба, Веселовка, Поповка Сумской области и Уды, Стрилеча, Огирцево, Вовчанск области. На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.

противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Сиверска и Спирного Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирне Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Сиверска и Спирного Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирне Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клищиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника нанесены по более чем 10 населенным пунктам, среди них Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клищиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника нанесены по более чем 10 населенным пунктам, среди них Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области. На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Победа, Катериновка, Веселая Роща Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Победа, Катериновка, Веселая Роща Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Великомихайловка, Никополь, Добрая Надежда Днепропетровской области, Новодаровка, Малиновка, Затишье, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Великомихайловка, Никополь, Добрая Надежда Днепропетровской области, Новодаровка, Малиновка, Затишье, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Солнечное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.