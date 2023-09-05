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ВСУ за сутки поразили 12 артсредств и склад боеприпасов противника, — Генштаб

5 сентября, 2023 вторник
20:54
Война с Россией

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения личного состава и техники врага, 12 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За день противник совершил 39 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Также в течение суток враг нанес 32 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных направлениях фронта за день произошло 20 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Удов, Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи, Бучки Черниговской области, Зноб-Новгородское, Ромашково, Бугор, Ворожба, Веселовка, Поповка Сумской области и Уды, Стрилеча, Огирцево, Вовчанск области.
  • На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Сиверска и Спирного Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирне Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клищиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника нанесены по более чем 10 населенным пунктам, среди них Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Победа, Катериновка, Веселая Роща Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Великомихайловка, Никополь, Добрая Надежда Днепропетровской области, Новодаровка, Малиновка, Затишье, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Солнечное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • В течение очередных суток войны в Украине российская армия потеряла еще 560 солдат, 9 танков и средство противовоздушной обороны. В общей сложности на фронте произошло 29 боевых столкновений.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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