Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ за сутки отразили 18 вражеских атак возле Авдеевки, — Генштаб

ВСУ за сутки отразили 18 вражеских атак возле Авдеевки, — Генштаб

11 октября, 2023 среда
20:20
Война с Россией

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степового и юго-восточнее Северного Донецкой области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 октября.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления врага

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

Россияне за день нанесли один ракетный и 36 авиационных ударов

А также произвели более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных направлениях фронта произошло 72 боевых столкновения

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях фронта ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Тимоновичи, Архиповка, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Шалыгино, Голышевское, Новодмитровка и Порозок Сумской области.
  • На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 - в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Диброва Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Миньковки, Кондратовки, Ступочек, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области.
  • На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Никополя Днепропетровской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Степовое Запорожской области.
  • На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Михайловка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Велетенское, Станислав Херсонской области и Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • За прошедшие сутки, 10 октября, российские террористы совершили обстрелы 8 областей Украины. В результате вражеских атак погибли два человека, еще восемь получили ранения.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
ХАМАС напав на Ізраїль
Автор
11 октября, 2023 среда
Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает
10 октября, 2023 вторник
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
Олаф Шольц
10 октября, 2023 вторник
Среди приоритетов – ПВО: Шольц и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
20:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг проводил наступательные операции на нескольких направлениях: ситуация в горячих точках. Колонка Сергея Згурца
20:08
РДК и легион "Свобода России" готовятся атаковать наиболее критические объекты РФ, - представитель ГУР
20:00
Обзор
Победные новости 595-го дня войны: ВСУ отбили самую масштабную атаку на Авдеевку, а возле Бахмута уничтожили грузовик с 30 россиянами
19:59
Обновлено
РФ обстреляла гимназию в Никополе: погибли четыре человека
19:33
Лидер сборной Украины и "Динамо" Ярмоленко выбыл до конца 2023 года
19:33
Обновлено
Ллойд Остин
США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн: что туда войдет
19:19
Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS
19:07
Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Италия
18:58
Система С-200: все об украинских зенитных ракетах, которые, вероятно, могут долететь до Москвы
18:53
Эксклюзив
ІТ, разминирование, авиация: Остин рассказал, какие сферы охватят коалиции мощностей для Украины
18:27
Сложности правописания: ЦПД разоблачил очередной фейк РФ об "украинском" оружии ХАМАСа
18:13
Фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024-го, - замглавы ОП
18:09
Обновлено
"Моя мама и есть Украина": в Киеве попрощались с певицей Ниной Матвиенко
18:05
Виталий Портников
"Это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами": Портников о событиях на Кавказе и на Ближнем Востоке
18:02
Украинские дети на ВОТ стали жертвами сексуальных домогательств со стороны российских "казаков", – ЦНС
17:57
Путин обвинил Украину в пользовании российским газом
17:55
Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы от российского государственного трейдера, - Bloomberg
17:52
Канада
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет
17:39
Помощь Украине и Израилю является приоритетами Белого дома, - минфин США
17:35
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
17:27
Эксклюзив
Украина, возможно, и не станет лучшей страной мира, но одной из сильнейших мы будем точно, - Княжицкий
17:22
Оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди
17:10
Террористы ХАМАСа убили харьковского физика Сергея Гредескула
17:10
Инфографика
В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФОП за три года
17:10
OPINION
Успешные атаки на места базирования черноморского флота РФ позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых
17:07
Эксклюзив
ВСУ отбили все атаки врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны
17:03
Виталий Портников
Путин стремится не просто завоевать Украину, а сделать РФ силой, равноценной Западу, - Портников
16:59
Воевали на стороне окупантов: четырех жителей Донбасса и Луганщины приговорили к 15 годам тюрьмы
16:52
Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2023 года
16:49
Что делать, если укусило или поцарапало бешеное животное: алгоритм действий от Минздрава
16:48
OPINION
Почему в Израиле нет своего Арестовича?
16:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:22
Эксклюзив
Усовершенствованные российские дроны "Ланцет" могут летать на расстояние до 70 км, - Гуменюк
16:19
"Я бы их отправил на фронт", - Алиев о футболистах "Динамо", отдыхавших в ночном клубе во время комендантского часа
16:19
Министр иностранных дел Британии прибыл в Израиль
16:09
Обзор
Дания весной передаст Украине F-16: как самолеты изменят баланс сил в нашем небе
16:08
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
16:08
ВВП Украины
МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
15:53
NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида
15:52
Обновлено
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Шуфрича
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV