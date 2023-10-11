ВСУ за сутки отразили 18 вражеских атак возле Авдеевки, — Генштаб
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степового и юго-восточнее Северного Донецкой области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 октября.
Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления врага
В свою очередь подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.
Россияне за день нанесли один ракетный и 36 авиационных ударов
А также произвели более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В течение суток на основных направлениях фронта произошло 72 боевых столкновения
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях фронта ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Тимоновичи, Архиповка, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Шалыгино, Голышевское, Новодмитровка и Порозок Сумской области.
- На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 - в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Диброва Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Миньковки, Кондратовки, Ступочек, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Никополя Днепропетровской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Степовое Запорожской области.
- На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Михайловка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Велетенское, Станислав Херсонской области и Дмитровка Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки, 10 октября, российские террористы совершили обстрелы 8 областей Украины. В результате вражеских атак погибли два человека, еще восемь получили ранения.
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