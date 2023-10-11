ВСУ за сутки отразили 18 вражеских атак возле Авдеевки, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 октября.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления врага

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

Россияне за день нанесли один ракетный и 36 авиационных ударов

А также произвели более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных направлениях фронта произошло 72 боевых столкновения

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях фронта ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Тимоновичи, Архиповка, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Шалыгино, Голышевское, Новодмитровка и Порозок Сумской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Тимоновичи, Архиповка, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Шалыгино, Голышевское, Новодмитровка и Порозок Сумской области. На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 - в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Диброва Донецкой области.

противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 - в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Диброва Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Миньковки, Кондратовки, Ступочек, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Миньковки, Кондратовки, Ступочек, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области.

наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Никополя Днепропетровской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Степовое Запорожской области.

оккупанты нанесли авиационный удар в районе Никополя Днепропетровской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Степовое Запорожской области. На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Михайловка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Велетенское, Станислав Херсонской области и Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.