Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ за сутки отбили 55 атак врага и уничтожили 21 вражеский "Шахед", - Генштаб

ВСУ за сутки отбили 55 атак врага и уничтожили 21 вражеский "Шахед", - Генштаб

20 апреля, 2023 четверг
07:02
Война с Россией

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 21 вражеский "Шахед" из 26 запущенных, а также отразили 55 атак

Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

"За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа "Шахед-136". 21 из них уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и "Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.

В Генштабе заметили, что противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Обстрелы регионов Украины:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь.
За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелка, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременна и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецк.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тонечко, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.
В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Согласно информации, в подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", участвующих в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Растет количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в российскую федерацию.

В населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, которые расквартированы на базе отдыха "Долина Скифов", планируются к перемещению на оборонные позиции в районе населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Новости
Общество
Донбасс
военные силы Украины
Читайте также:
путін
19 апреля, 2023 среда
В ISW назвали цель поездки Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины
Олег Барна
19 апреля, 2023 среда
"Задача выполнена, но ценой жизней": бригада, где служил экс-нардеп Барна, рассказала подробности его гибели
Володимир Зеленський
30 мая, 2022 понедельник
Почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? – Зеленский раскритиковал ЕС за задержку нового пакета санкций
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 апреля
06:58
Омбудсмен заявил о новых возможностях дополнительной верификации украинских военнопленных
06:52
В ФБР заявили, что Китай и Иран используют новую тактику для преследования врагов в США
06:30
Анонс
Тэмми Абрахам
Лига Европы: расписание всех матчей 20 апреля
06:27
Папа Франциск планирует обсудить в Венгрии мир для Украины
06:12
Китай пытался приобрести космические технологии Нидерландов через подставные фирмы, - Reuters
05:59
В Херсонскую и Луганщину ездил не сам Путин, а его двойник, – Данилов
05:44
Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики, - Reuters
05:34
В Вашингтоне и Стокгольме надеются, что до Вильнюсского саммита в июле Швеция станет членом НАТО
05:12
Кремль проводит "чистку" полиции и Росгвардии для усиления контроля над ними, – ISW
05:10
Кличко подчеркнул, что Киев был и остается целью РФ
04:47
Германия выделяет еще €111 млн на восстановление Украины
04:20
Кроме Patriot, Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T-SLM, - Süddeutsche Zeitung
03:52
Обнаружение ПВО Украины и компенсация высокоточных ракет: в ISW объяснили почему РФ использует "шахеды"
03:24
Австрия вносит свой вклад в разминирование в Украине, - глава МИД Шалленберг
02:57
"Стать №1 в стране": Руководитель Ryanair рассказал о планах возвращения в Украину после войны
02:29
Анналена Бербок
Санкции против РФ и поддержка Украины будут продолжаться, пока в этом потребуется, - Бербок
02:01
В США расследуют военные преступления РФ и хотят использовать ее замороженные активы для поддержки Украины, - замгенпрокурора
01:33
Макрон готов игнорировать вопросы Тайваня, если Пекин поможет обеспечить мир в Украине, - Le Monde
01:29
В РФ из школьных учебников по истории удаляют упоминания о Киеве в текстах о Киевской Руси
01:05
В парламенте Венгрии не поддержали резолюцию об аресте Путина в рамках ордера МКС
00:55
Обновлено
ПВО сбило 10 из 11 "шахедов" на юго-восточном направлении
00:44
Новым послом ЕС в Украине назначат Катарину Матернову, – Euractiv
00:15
Обновлено
Вспышка, которую видели в небе над Киевом, - следствие падения на Землю спутника NASA или метеорита
00:14
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары
00:03
"Ман Сити" прошел "Баварию", а "Интер" - "Бенфику": результаты всех матчей ЛЧ 19 апреля
2023, среда
19 апреля
22:56
Вадим Пристайко
Пристайко: НАТО должно умолять Украину присоединиться после войны с Россией
22:09
РФ может готовить диверсии в Северном море на случай войны с НАТО, – расследование
21:50
Обзор
Корабли РФ совершают диверсии в Северном море, суда с украинским зерном снова проверяют, Киев призывает Shell выделить Украине $1 млрд из "кровавых денег". Мировые СМИ об Украине 19 апреля
21:44
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия теряет ресурсы и шансы захватить Бахмут и почему ВСУ важно контролировать высоты за городом. Колонка Сергея Згурца
21:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 апреля
21:33
Эксклюзив
Россияне увеличили интенсивность авиаударов по приграничным общинам Харьковщины, - депутат облсовета Скорик
21:19
Костин в США: Должны усилить дипломатическое давление на режим РФ, чтобы вернуть домой похищенных украинских детей
20:45
Обновлено
Ракеты для HIMARS, артснаряды, патроны и прочее: США объявили новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн
20:40
В некоторых общинах Запорожской области запретили посещение кладбищ на поминальные дни
20:13
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:08
OPINION
"Орусаченный" - это о принуждении
20:00
Обзор
Победные новости 420 дня войны: системы Patriot уже в Украине, а ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов врага
19:59
Четверых коллаборантов, которые заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины, приговорили к 15 годам за решеткой
19:56
Пограничники уничтожили группу россиян, пытавшуюся захватить позиции украинцев в Бахмуте
19:43
Зинченко восстановился от травмы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV