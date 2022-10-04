ВСУ за сутки нанесли девять авиаударов по позициям врага, – ОК "Юг"
За сутки 3 октября наши военные на юге Украины уничтожили РСЗО "Ураган" и 31 вражеский танк, два танка и один БМП захватили
Об этом сообщает Оперативное компоновка "Юг" по итогам 3 октября.
Обстановка в операционной зоне южнобузского направления напряженная и динамичная, но контроль и инициатива принадлежит нашим силам.
Враг ведет воздушную разведку, продолжает огненное поражение позиций наших подразделений и тыловых регионов, пытается удерживать рубежи обороны, но лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции.
Не преуспевая на суше, в течение боевого дня враг продолжал психологический и огневой террор мирного населения.
Днем российские оккупационные войска были обстреляны из ствольной артиллерии Никопольский район. В результате попадания занялся паром. Пожар общей площадью 200 кв. метров, оперативно ликвидирован. Без человеческих утрат.
К вечеру в Криворожском районе силами противовоздушной обороны сбита вражеская ракета, которой враг пытался атаковать стратегическую инфраструктуру региона.
Нашей авиацией нанесено 9 ударов по враждебным позициям и объектам.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач, по результатам которых получено подтверждение об уничтожении 87 рашистов и более шести десятков единиц техники. Из них два танка и один БМП – затрофеены.
Не будет стрелять больше 31 вражеского танка, не пойдет в наступление еще 27 единиц другой автобронетехники. Уничтожена реактивная система залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина к ней, минометный комплекс "Сани" 120-го калибра.
На территории Приднестровского региона Республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Подразделения ОГРО и вооруженных формирований самопровозглашенной ПМР несут службу в усиленном режиме.
Черное море после шторма испытывает повышенное волнение, следовательно, минная опасность усилена. Девять кораблей вражеского флота продолжают укрываться у Крымского побережья. Изготовлены 5 ракетоносителей, снаряжены 32 "Калибрами".
Функционирование зерновых коридоров под гарантиями ООН и Турции происходит по графику: вышло из портов Одесского региона девять судов, зашло – шесть.
Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной.
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