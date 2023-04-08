Об этом сообщили 8 апреля в возведении Генштаба .

Также враг потерял 7 БпЛА, из них: 3 типа "Орлан", 3 - "Ланцет" и 1 - "Мерлин". Отмечается также, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в четырех направлениях

"За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зибино, Караическое, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области.

Купянское направление: вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Тополи, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское и Марьинское направления: вражеские обстрелы подверглись Новобахмутовке, Авдеевке, Северному, Водяному, Первомайскому, Карловке, Георгиевке, Марьинке, Победе и Парасковеевке Донецкой области.

Шахтерское направление: враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Утка, Змиевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг готовится к эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Крыма

"На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

В Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.