ВСУ за сутки нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 2 – по пунктам управления
В течение суток, 12 декабря, ВСУ нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по пунктам управления
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба на facebook .
Отмечается, что авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также украинская артиллерия и ракетные войска поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава кафиров.
- В течение суток, 12 декабря, оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Также обстрел из РСЗО подвергся Херсону.
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