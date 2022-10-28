ВСУ за сутки нанесли 29 авиаударов по скоплениям оккупационных войск и сбили 2 вертолета и штурмовик врага
За минувшие сутки, 27 октября, украинская авиация поразила 21 район сосредоточения войск РФ и три опорных пункта
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в facebook .
Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.
В свою очередь, украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 состав с боеприпасами противника.
- ВСУ за 27 октября отразили атаки РФ в районах 13 населенных пунктов, враг нанес 15 авиаударов и 1 ракетный.
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