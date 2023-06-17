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ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по сосредоточению личного состава противника и уничтожили вражеский вертолет Ка-52, - Генштаб

17 июня, 2023 суббота
06:58
Война с Россией

Авиация сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщили в facebook Генштаба ВСУ в субботу, 17 июня.

Отмечается также, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

За сутки армия РФ нанесла 33 авиационных удара и совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Добавляется, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Костобобров и Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Сосновка, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Бочковое и Малая Волчья на Харьковщине.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

Лиманское направление: враг нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Серебрянку - Донецкой.

Бахмутское направление: противник нанес авиаудары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное.

Авдеевское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. У последней нанес авиаудару Авдеевки. Также осуществил артиллерийские обстрелы Веселого и Карловки Донецкой области.

Марьинское направление: за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка и Новополь Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Полтавку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевку, Дорожное, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовку, Садовое, Антоновку, Белозерку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Командование РФ установило порядок лечения раненых военнослужащих, согласно которому эвакуации подлежат только офицеры

В сообщении отмечается, что противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

"В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины. Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койко-мест в местах, используемых ими как военные госпитали.

  • 17 июня отмечалось, что подтвержденные потери российских сил во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 превысили потери, которые Россия понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину.
оружие
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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