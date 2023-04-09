Об этом стало известно 9 апреля из сводки Генштаба .

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов по позициям украинских военных

"За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: враг совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Чугуновка Харьковской области.

Купянское направление: вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двухречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

Авдеевское и Марьинское направления: вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные проверяют личные телефоны у местного населения на наличие "запрещенного" контента

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

В частности, в Горностаевском районе Херсонской области проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома.