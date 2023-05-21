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ВСУ за сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожили 3 БПЛА, - Генштаб

21 мая, 2023 воскресенье
18:41
Война с Россией

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам

Об этом сообщили в воскресенье, 21 мая, в facebook Генерального штаба ВСУ.

Также отмечается, что в течение суток ВСУ уничтожили 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для нанесения ракетных ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием, что, в свою очередь, подчеркивает тактику террора со стороны РФ.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: в течение суток оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Прогресс Новгород-Северского района Черниговской области; Студенок и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное, Бударки в Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

Лиманское направление: в течение суток враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения. В частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: в течение суток от вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: в течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление: противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

Запорожское и Херсонское направления: за эти сутки нанес авиаударов по населенному пункту Станислав Херсонской области, а также обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Тягинку Херсонской области и Херсон.

Рашисты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области

"Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области. Оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью", - говорится в сообщении.

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оружие
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
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потери окуппантов
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