ВСУ за сутки на востоке уничтожили три танка и около 160 россиян

Об этом оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила в Facebook.



"25 апреля в районе ответственности ОТУ "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 160, танков – 3, БТР – 1, БМП – 3, АТТ – 12, артиллерийских систем – 2, зенитка – 1, БПЛА – 1.