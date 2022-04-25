ВСУ за сутки на востоке уничтожили три танка и около 160 россиян
Вооруженные силы Украины 25 апреля на востоке уничтожили три танка и около 160 российских военных
Об этом оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила в Facebook.
"25 апреля в районе ответственности ОТУ "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.
Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 160, танков – 3, БТР – 1, БМП – 3, АТТ – 12, артиллерийских систем – 2, зенитка – 1, БПЛА – 1.
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